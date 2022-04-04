Відповідні положення зазначені у спеціальному законі. Документ регулює особливості функціонування транспортної галузі Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні (Dz.U. 2022 poz. 684).

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Про що йдеться у законі

Раніше іноземні посвідчення водія втрачали свою силу у Польщі після 183 днів з моменту отримання водієм права на постійне або тимчасове проживання у країні. Натомість сучасні нововведення дозволяють українським громадянам до кінця року не обмінювати національні посвідчення водія, якщо у період з 24 лютого до 31 грудня 2022 року у них закінчився термін дії або власник перебуває на території Польщі понад шість місяців. Це означає, що до кінця року українські водійські посвідчення фактично прирівняли до польських.

Також біженцям на автомобілях з українськими номерами для підтвердження права власності буде достатньо показати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Інших документів, які засвідчують, що авто належить водію, не вимагатимуть.

Проте, слід наголосити, що наявність полісу страхування цивільної відповідальності є обов'язковою вимогою для всіх. За відсутність страховки водій отримає адміністративне покарання.