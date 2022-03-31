Перетинати польський кордон зараз можна з будь-якими документами, зокрема внутрішніми українськими паспортами (ID-картками, паспортами-книжками), дитячими свідоцтвами про народження, протермінованими закордонними паспортами. У зв'язку зі значною міграцією населення, перед консульськими установами утворюються черги. Екстремальні обставини застали людей зненацька: вони виїжджали за кордон поспіхом, а тепер на місці потребують допомоги з багатьох організаційних питань. Розповідаємо, як працює Консульство України у Варшаві та з якими запитами звертаються українці.

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Як працює Консульство України у Варшаві

Вже понад місяць Консульство України у польській столиці працює у турборежимі. За день дипломатична установа приймає понад 500 відвідувачів. За потреби послуги громадянам України надають і в неділю.

Найчастіше українці звертаються у Консульство з такими цілями:

продовжити термін дії закордонного паспорта;

внести відомості про дітей у паспорт одного із батьків;

оформити Свідоцтво про посвідчення особи у випадку, коли, крім українського внутрішнього паспорта, немає інших документів.

Зверніть увагу! Нові закордонні паспорти Консульство під час війни не видає.

Щоб полегшити багатогодинне очікування, у Варшаві для українців організували комфортні умови. Люди можуть безплатно поїсти. На місці встановлені біотуалети. На лавках є пледи та ковдри. Крім того, цілий день під стінами Консульства перебуває муніципальний автобус, де можна відпочити та зігрітися. За безпекою відвідувачів цілодобово стежать представники поліції.

Консульство України у Варшаві щодня приймає сотні відвідувачів / Фото TransferGo

У Консультаційному центрі, організованому волонтерами, можна не тільки отримати потрібну інформацію, а й зробити ксерокопії документів. Декілька днів тому тут навіть почали робити фотографії.

Перед візитом українським біженцям потрібно підготувати ксерокопії тих документів, які вони змогли взяти з собою, а також дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 сантиметри.

Порада: у спеціалізованих студіях за фото на документи доведеться заплатити близько 35 – 50 злотих. Проте, багато місцевих фотографів готові організувати безплатні зйомки для біженців. Варто довідатися на місці контакти таких волонтерів.

В яких ще містах Польщі є дипломатичні українські установи

Консульства України, окрім Варшави, працюють ще у таких польських містах:

Вроцлаві;

Кракові;

Любліні;

Гданську.

Усі контакти та години прийому громадян можна переглянути на офіційному сайті Посольства України в Республіці Польща.

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