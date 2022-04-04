Соответствующие положения указаны в специальном законе. Документ регулирует особенности функционирования транспортной отрасли Польши в связи с военными действиями в Украине (Dz.U. 2022 poz. 684).

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О чем идет речь в законе

Ранее иностранные водительские удостоверения теряли свою силу в Польше после 183 дней с момента получения водителем права на постоянное или временное проживание в стране. Современные нововведения позволяют украинским гражданам до конца года не обменивать национальные водительские удостоверения, если в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года у них закончился срок действия или владелец находится на территории Польши более шести месяцев. Это значит, что до конца года украинские водительские удостоверения фактически приравняли к польским.

Также беженцам на автомобилях с украинскими номерами для подтверждения права собственности достаточно показать свидетельство о регистрации транспортного средства. Других документов, подтверждающих, что автомобиль принадлежит водителю, не потребуют.