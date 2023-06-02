Українським біженцям дозволили залишитися в Ізраїлі до кінця війни

Українці, які перебувають у державі, можуть абсолютно легально залишатися до завершення війни. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Зараз до держави масово не приїздять нові біженці з України: йдеться радше про одиниці. Більш того, багато українців повертаються додому як з Європи, так і з Ізраїлю. Але хто бажає залишитися, може легально жити в цій країні до кінця війни.

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Скільки українців прийняв Ізраїль

На початку війни, за словами Міхаеля Бродського, була велика хвиля українських біженців. Найгостріша фаза була у лютому-березні, коли українці масово втікали від війни до інших країн. Зрештою в Ізраїлі залишились понад 15 тисяч людей.

Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод,

– заявив посол.

Паралельно держава продовжує приймати репатріантів (тих, хто повертається на батьківщину з інших країн). Ця програма не припинялась через війну, тому скористатися нею, як і раніше, можуть євреї та члени їхніх сімей. Після повномасштабного вторгнення Ізраїль прийняв кілька тисяч репатріантів на своїй землі.