Зараз до держави масово не приїздять нові біженці з України: йдеться радше про одиниці. Більш того, багато українців повертаються додому як з Європи, так і з Ізраїлю. Але хто бажає залишитися, може легально жити в цій країні до кінця війни.

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Скільки українців прийняв Ізраїль

На початку війни, за словами Міхаеля Бродського, була велика хвиля українських біженців. Найгостріша фаза була у лютому-березні, коли українці масово втікали від війни до інших країн. Зрештою в Ізраїлі залишились понад 15 тисяч людей.

Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод,

– заявив посол.

Паралельно держава продовжує приймати репатріантів (тих, хто повертається на батьківщину з інших країн). Ця програма не припинялась через війну, тому скористатися нею, як і раніше, можуть євреї та члени їхніх сімей. Після повномасштабного вторгнення Ізраїль прийняв кілька тисяч репатріантів на своїй землі.

Зверніть увагу! Все, що потрібно знати про в'їзд українців до Ізраїлю під час війни, ми зібрали в окремому матеріалі.