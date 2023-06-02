Сейчас сюда массово не приезжают новые беженцы из Украины: речь идет скорее о единицах. Более того, многие украинцы возвращаются домой как из Европы, так и из Израиля. Но кто хочет остаться, может легально жить в этой стране до конца войны.

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Сколько украинцев принял Израиль

В начале войны, по словам Михаэля Бродского, была большая волна украинских беженцев. Самая острая фаза была в феврале-марте, когда украинцы массово убегали от войны в другие страны. В итоге в Израиле остались более 15 тысяч человек.

Они все еще находятся в Израиле на полностью легальных условиях. И пока идет война, они смогут пребывать в Израиле без всяких препятствий,

– заявил посол.

Параллельно государство продолжает принимать репатриантов (тех, кто возвращается на родину из других стран). Эта программа не прекращалась из-за войны, поэтому воспользоваться ею по-прежнему могут евреи и члены их семей. После полномасштабного вторжения Израиль принял несколько тысяч репатриантов на своей земле.

Обратите внимание! Все, что нужно знать о въезде украинцев в Израиль во время войны, мы собрали в отдельном материале.