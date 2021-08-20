Побили у трамваї, ще й змусили платити штраф: дивний випадок за участю українця у Польщі

У січні цього року в Кракові українця у трамваї побив п'яний поляк. Згодом Міське управління громадського транспорту виписало юнаку штраф, а зловмисник так і не був покараний.

На думку постраждалого, штраф він отримав безпідставно, і зараз чекає на повістку в суд. Квитанцію на сплату відшкодування обґрунтовують навмисною затримкою руху трамваю українцем.

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Інцидент з побиттям

Українець повертався додому з центру Кракова – на вулиці була пізня година, і салон трамваю був майже порожнім. Один з пасажирів був у нетверезому стані та чіплявся до людей.

Коли у трамваї залишився лише українець, п'яний чоловік почав до нього говорити, але юнак це просто ігнорував. Тоді зловмисник вдарив хлопця в обличчя, через що розпочалась бійка.

Лише на кінцевій зупинці водій трамваю відреагував на ситуацію та заклики українця викликати поліцію. Тим часом нетверезий чоловік вибіг з трамвая.

Реакція поліції

Наступного дня українець зняв побої у лікарні та у відділку написав заяву про злочин. За кілька тижнів його повідомили, що справу закривають, адже він був єдиним потерпілим, а нападника знайти не вдалось.

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Ситуація зі штрафом

Невдовзі юнаку прийшов лист з вимогою від Управління громадського транспорту Кракова сплатити штраф у розмірі 250 злотих за затримку руху трамвая.

Українець звернувся до громадської організації, яка надала йому безкоштовні послуги адвоката. Разом з ним вони написали звернення до транспортної служби з поясненнями та проханням скасувати штраф, однак через місяць хлопець отримав невтішну відповідь.

Транспортна служба заявила, що не тільки відмовляється скасовувати штраф, але й скеровує його до суду. Хоча поки не прийшло жодної повістки, хлопець вже готується до можливого процесу.

На чиєму боці правда

Адвокат потерпілого заявляє, що транспортна служба не зробила нічого, щоб допомогти поліції встановити особу нападника. Оплату штрафу треба вимагати саме від нього.

З точки зору права, транспортна служба має гарантувати безпеку. У цій ситуації водій повинен був негайно викликати поліцію чи міську варту. Немає жодних підстав змушувати українця платити штраф. Ба більше, подібні вимоги є неморальними,

– коментує адвокат українця.

Правник радить не боятись відмовлятись сплачувати штраф, якщо ви вважаєте, що вам його виписали незаконно, навіть за кордоном. Оскаржити його у Польщі можна протягом семи днів. Якщо заявка отримає негативну відповідь, в суді феміда, згідно зі статистикою, стає на бік оштрафованого.