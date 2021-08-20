По мнению пострадавшего, штраф он получил безосновательно, и сейчас ждет повестку в суд. Квитанцию на уплату возмещения обосновывают задержкой движения трамвая украинцем.

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Инцидент с избиением

Украинец возвращался домой из центра Кракова – на улице было позднее время, и салон трамвая был почти пустым. Один из пассажиров был в нетрезвом состоянии и приставал к людям.

Когда в трамвае остался только украинец, пьяный мужчина начал к нему обращаться, но юноша это просто игнорировал. Тогда злоумышленник ударил парня в лицо, отчего началась драка.

Только на конечной остановке водитель трамвая отреагировал на ситуацию и призывы украинца вызвать полицию. Между тем нетрезвый мужчина выбежал из трамвая.

Реакция полиции

На следующий день украинец снял побои в больнице и в отделении написал заявление о преступлении. За несколько недель ему сообщили, что дело закрывают, ведь он был единственным потерпевшим, а нападающего найти не удалось.

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Ситуация со штрафом

Вскоре юноше пришло письмо с требованием от Управления общественного транспорта Кракова оплатить штраф в размере 250 злотых за задержку движения трамвая.

Украинец обратился в общественную организацию, которая предоставила ему бесплатные услуги адвоката. Вместе с ним они написали обращение к транспортной службе с объяснениями и просьбой отменить штраф, однако через месяц парень получил неутешительный ответ.

Транспортная служба заявила, что не только отказывается отменять штраф, но и направляет его в суд. Хотя пока не пришло никакой повестки, парень уже готовится к возможному процессу.

На чьей стороне правда

Адвокат потерпевшего заявляет, что транспортная служба не сделала ничего, чтобы помочь полиции установить личность нападавшего. Оплату штрафа надо требовать именно от него.

С точки зрения права, транспортная служба должна гарантировать безопасность. В этой ситуации водитель должен был немедленно вызвать полицию или городских стражей. Нет никаких оснований заставлять украинца платить штраф. Более того, подобные требования являются неморальными,

– комментирует адвокат украинца.

Юрист советует не бояться отказываться платить штраф, если вы считаете, что вам его выписали незаконно, даже за рубежом. Обжаловать его в Польше можно в течение семи дней. Если заявка получит отрицательный ответ, в суде фемида, согласно статистике, становится на сторону оштрафованного.