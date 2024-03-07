На що українські біженці витрачають найбільше грошей у Європі

За даними ООН, за кордоном наразі перебувають понад 6 мільйонів українських біженців. Більшість з них перебувають у країнах Європи.

Більшість витрат – життєво необхідні. Зокрема, найчастіше люди витрачають гроші на продукти у європейських супермаркетах та крамницях.

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На що біженці витрачають гроші

Наголошують, що витрати – стабільні. Статистика каже, що найчастіше українці платять у:

продуктових магазинах;

кафе та ресторанах;

аптеках;

магазинах одягу на взуття;

АЗС;

готелях.

Де українцям шукати роботу у ЄС

Українці, які виїхали за кордон, рятуючись від війни, активно шукають роботу. За даними Єврокомісії, найпростіше українцям знаходити вакансії на території північних та західних країн Європи. Окрім того, наголошують, що найкраща ситуація – у великих містах. Це стосується фактично кожної держави. Однак додають, що шукати вакансії-мрії можна й у сільській місцевості. Якщо там – комфортніше для життя.

На першому місці за кількістю вакансій – Чехія. Зокрема, найбільше вакансій пропонують у Празі. Також легко знайти роботу на території Клуж-Напоки (Румунія) та Мюнхена (Німеччина).

Окрім того, деякі держави пропонують українцям пройти курси, аби опанувати мови та нові професії. Чимало людей використовують цю можливість.