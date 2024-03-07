Большинство расходов – жизненно необходимы. В частности, чаще всего люди тратят деньги на продукты в европейских супермаркетах и магазинах.

Обратите внимание Одна из европейских стран собралась сократить выплаты украинцам: кого это коснется

На что беженцы тратят деньги

Отмечают, что расходы – стабильные. Статистика говорит, что чаще всего украинцы платят в:

продуктовых магазинах;

кафе и ресторанах;

аптеках;

магазинах одежды и обуви;

АЗС;

гостиницах.

Где украинцам искать работу в ЕС

Украинцы, которые выехали за границу, спасаясь от войны, активно ищут работу. По данным Еврокомиссии, проще всего украинцам находить вакансии на территории северных и западных стран Европы. Кроме того, отмечают, что лучшая ситуация – в крупных городах. Это касается фактически каждого государства. Однако добавляют, что искать вакансии-мечты можно и в сельской местности. Если там – комфортнее для жизни.

На первом месте по количеству вакансий – Чехия. В частности, найбольше всего вакансий предлагают в Праге. Также легко найти работу на территории Клуж-Напока (Румыния) и Мюнхена (Германия).

Кроме того, некоторые государства предлагают украинцам пройти курсы, чтобы овладеть языками и новые профессии. Многие используют эту возможность.