Хізер Хамфріс – міністерка соцзахисту – наголосила, що виплати для українських біженців на території країни можуть скоротити. Наразі у державному помешканні мешкають понад 50 тисяч українців.

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За словами Хамфіс, біженці обирають Ірландію, бо вона надає вищу соціальну підтримку, аніж інші країни. Водночас тепер ситуація може змінитися.

Які зміни можуть чекати біженців

Наразі мовиться про те, щоб скоротити виплати новоприбулим українським біженцям. Якщо наразі сума становить 220 євро на тиждень, то далі її можуть скоротити до 38,80 євро. Президент вже невдовзі може підписати відповідне рішення.

Окрім того, наголошують, що новим біженцям обмежать проживання у державному житлі до 90 днів. Водночас нові закони не вплинуть на тисячі людей, які вже отримали право на безстрокове проживання.

Я знаю, що в Україні триває війна, але ситуація дещо інша, ніж в якій біженці були два роки тому. Нам потрібно переглянути це рішення. Вони їхали в Європу, а потім ми були другим пунктом призначення,

– наголосила Хамфіс.

Тим часом в Ірландії у графстві Кілдер вже будують новий центр для розміщення українців. Передбачають, що там зможуть знайти прихисток майже 1000 людей.