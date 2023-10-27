Кожна країна індивідуально встановлює розміри матеріальної допомоги. Тож, які виплати передбачені для українських біженців у країнах Європи – читайте далі!

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Які виплати отримують українці у країнах Європи?

Німеччина – 500 євро на людину та оренда житла

Українцям, які мають статус тимчасового захисту в Німеччині, надає матеріальну підтримку Центр зайнятості. Ця допомога поширюється на тих, хто не зміг знайти роботу в країні та відповідає критеріям права на отримання допомоги по безробіттю.

Зауважимо, що українські біженці в Німеччині мають право на ті ж пільги, що й місцеве населення, зокрема доступ до безкоштовних базових медичних послуг, надання німецької освіти дітям та необмежений вхід на німецький ринок праці.

Виплати для українських біженців у 2023 році такі:

Одинокі дорослі та батьки-одинаки отримують 502 євро.

Повнолітні українці – 451 євро.

Діти віком до 5 років – 318 євро.

Діти віком 6 – 13 років – 348 євро.

Діти віком 14 – 17 років – 420 євро

Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1 538 євро до 1 742 євро на місяць. З початку 2024 року ці виплати зростуть на 12%.

Швейцарія – близько 500 євро на руки

Українських біженців, які шукають тимчасового захисту в Швейцарії, оперативно розселяють у кантонах, де вони отримують комплексну підтримку, включаючи соціальне житло, харчування та медичне страхування. Крім того, їм надається офіційний доступ до місцевого ринку праці.

Щодо фінансової допомоги, то Швейцарія пропонує щомісячні виплати в розмірі 1 573,39 франка (еквівалент 1 655 євро) на особу громадянам України, які прибули через війну. Однак замість прямого надання цієї суми вона перераховується до кантону, де біженець отримав притулок. Ці кошти використовуються для покриття всіх витрат, пов’язаних з проживанням та харчуванням громадян України.

Так, лише додаткові кошти виплачуються на витрати, які не покриває уряд кантону. Як правило, ця сума коливається в межах 350 – 500 франків, враховуючи, що особа вже отримує житло, медичне обслуговування та гуманітарні продукти.

На яку допомогу претендують українці у Швейцарії / Фото UnSplash

Водночас Швейцарія виплачує ще гроші на повернення додому в Україну – близько 500 швейцарських франків (близько 527 євро) на дорослого і 250 франків (264 євро) на дитину.

Норвегія – близько 1 400 євро під час навчання

У межах інтеграційних зусиль Норвегія надає підтримку громадянам України, які шукають тимчасового захисту. Ці особи отримують середню щомісячну виплату приблизно 650 євро на дорослого, тоді як діти отримують суму від 250 до 350 євро. У рамках програми інтеграції біженцям надається близько 1 400 євро, коли вони починають мовні курси. За допомогою цих коштів вони самостійно сплачують за житло та комунальні послуги

Також Норвегія виплачує кошти на повернення додому та облаштування на перший час – 1 500 євро.

Ірландія – 800 євро та безплатне житло

Ірландія – одна із найгостинніших до українських біженців країн Європи. Держава надає українцям біженцям безплатне житло, доступ до безплатного медичних послуг, безплатну освіту для дітей та курси для дорослих.

Водночас українці можуть отримати фінансову допомогу:

людина від 18 років отримує 206 євро на тиждень;

за опіку над дитиною до 12 років – надбавка 40 євро на тиждень;

за опіку над дитиною від 12 років – надбавка 48 євро на тиждень;

за опіку над дорослим – надбавка 138 євро на тиждень.

людям 18 – 24 років, які проживають не самі, виплачується 117,7 євро щотижня.

Також допомога на дітей до 16 років складає 140 євро на місяць.

Велика Британія – від 300 євро на одного

Громадяни України, які отримали візу та приїхали до Британії, отримують фінансову допомогу, яка складається з одноразової виплати в розмірі 200 фунтів (приблизно 230 євро) та щомісячних виплат. Останні залежать від складу сім'ї:

доросла людина до 25 років – приблизно 304 євро;

віком від 25 років – 384 євро;

двоє дорослих до 25 років – 477 євро;

двоє дорослих, один з яких старше 25 років – 602 євро;

дитина – приблизно 332 євро.

Крім того, біженці мають право на офіційне працевлаштування та медичне обслуговування протягом трьох років.

Соцвиплати для українських біженців у Британії / Фото UnSplash

Франція – 400 євро на місяць та компенсація оренди

У Франції українські біженці отримують виплати від держави з розрахунку 6,8 євро на добу. На місяць людина може отримати близько 204 євро.

Фінансова допомога для сімей зростає пропорційно кількості людей:

для двох людей – 10,2 євро на добу;

для трьох – 13,60 євро на добу;

для чотирьох – 17 євро на добу.

Якщо біженці не мають соціального житла, також виплачується компенсація 7,4 євро на добу на одну особу. Загалом виплати на одну людину становлять 426 євро на місяць, а мати з дитиною щомісячно отримує 528 євро.

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Також Фонд допомоги сім'ям CAF частково компенсує українським біженцям витрати на оренду житла.

Чехія – 5 000 крон на людину щомісяця та допомога з житлом

Протягом перших шести місяців після прибуття до Чехії, українські мігранти отримують фінансову допомогу у розмірі 5 000 крон на кожну людину щомісяця, що становить приблизно 205 євро. Після сьомого місяця сума допомоги переглядається, і особи до 18 років отримують 3 320 крон (приблизно 136 євро) на місяць, тоді як особи старше 18 років отримують 4 620 крон (приблизно 190 євро) на місяць.

Також українці в Чехії можуть отримати допомогу з тимчасовим житлом. Ще є можливість безплатного медичного страхування, але треба враховувати, що його термін дії для дорослих українців обмежений 150 днями, а для дітей — до одного року.

Крім того, українці, що перебувають у країні, мають право на безкоштовний вступ їхніх дітей до шкіл і дитячих садків, а також на офіційне працевлаштування.