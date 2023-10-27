Каждая страна индивидуально устанавливает размер материальной помощи. Итак, какие выплаты предусмотрены для украинских беженцев в странах Европы – читайте дальше!

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Какие выплаты получают украинцы в странах Европы?

Германия – 500 евро на человека и аренда жилья

Украинцам, имеющим статус временной защиты в Германии, оказывает материальную поддержку Центр занятости. Эта помощь распространяется на тех, кто не смог найти работу в стране и отвечает критериям права на получение пособия по безработице.

Отметим, что украинские беженцы в Германии имеют право на те же льготы, что и местное население, в частности, доступ к бесплатным базовым медицинским услугам, предоставление немецкого образования детям и неограниченный вход на немецкий рынок труда.

Выплаты для украинских беженцев в 2023 году таковы:

Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 502 евро.

Совершеннолетние украинцы – 451 евро.

Дети до 5 лет – 318 евро.

Дети в возрасте 6 – 13 лет – 348 евро.

Дети 14 – 17 лет – 420 евро

Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от 1 538 евро до 1 742 евро в месяц. С начала 2024 года эти выплаты возрастут на 12%.

Швейцария – около 500 евро на руки

Украинских беженцев, которые ищут временную защиту в Швейцарии, оперативно расселяют в кантонах, где они получают комплексную поддержку, включая социальное жилье, питание и медицинское страхование. Кроме того, им предоставляется официальный доступ к местному рынку труда.

Что касается финансовой помощи, то Швейцария предлагает ежемесячные выплаты в размере 1 573,39 франка (эквивалент 1 655 евро) на человека гражданам Украины, прибывшим из-за войны. Однако вместо прямого предоставления этой суммы она перечисляется в кантон, где беженец получил убежище. Эти средства используются для покрытия всех расходов связанных с проживанием и питанием граждан Украины.

Да, только дополнительные средства выплачиваются на расходы, которые не покрывает правительство кантона. Как правило, эта сумма колеблется в пределах 350 – 500 франков, учитывая, что человек уже получает жилье, медицинское обслуживание и гуманитарные продукты.

На какую помощь претендуют украинцы в Швейцарии / Фото UnSplash

В то же время, Швейцария выплачивает еще деньги на возвращение домой в Украину – около 500 швейцарских франков (около 527 евро) на взрослого и 250 франков (264 евро) на ребенка.

Норвегия – около 1 400 евро во время учебы

В рамках интеграционных усилий Норвегия оказывает поддержку гражданам Украины, которые ищут временную защиту. Эти лица получают среднюю ежемесячную выплату примерно 650 евро на взрослого, в то время как дети получают сумму от 250 до 350 евро. В рамках программы интеграции беженцам предоставляется около 1 400 евро, когда они начинают языковые курсы. С помощью этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги

Также Норвегия выплачивает средства на возвращение домой и обустройство на первое время – 1 500 евро.

Ирландия – 800 евро и бесплатное жилье

Ирландия – одна из самых гостеприимных украинских беженцев стран Европы. Государство предоставляет украинцам беженцам бесплатное жилье, доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатное образование для детей и курсы для взрослых.

В то же время украинцы могут получить финансовую помощь:

человек от 18 лет получает 206 евро в неделю;

за опеку над ребенком до 12 лет – прибавка 40 евро в неделю;

за опеку над ребенком от 12 лет – прибавка 48 евро в неделю;

за опеку над взрослым – прибавка 138 евро в неделю.

людям 18 – 24 лет, проживающим не сами, выплачивается 117,7 евро еженедельно.

Также пособие на детей до 16 лет составляет 140 евро в месяц.

Великобритания – от 300 евро на одного

Граждане Украины, получившие визу и приехавшие в Британию, получают финансовую помощь, состоящую из единовременной выплаты в размере 200 фунтов (примерно 230 евро) и ежемесячных выплат. Последние зависят от состава семьи:

взрослый человек до 25 лет – примерно 304 евро;

в возрасте от 25 лет – 384 евро;

двое взрослых до 25 лет – 477 евро;

двое взрослых, один из которых старше 25 лет – 602 евро;

ребенок – примерно 332 евро.

Кроме того, беженцы имеют право на официальное трудоустройство и медицинское обслуживание в течение трех лет.

Соцвыплаты для украинских беженцев в Британии / Фото UnSplash

Франция – 400 евро в месяц и компенсация аренды

Во Франции украинские беженцы получают выплаты от государства из расчета 6,8 евро в сутки. В месяц человек может получить около 204 евро.

Финансовая помощь для семей растет пропорционально количеству людей:

для двух человек – 10,2 евро в сутки;

для троих – 13,60 евро в сутки;

для четырех – 17 евро в сутки.

Если у беженцев нет социального жилья, выплачивается компенсация 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности выплаты на одного человека составляют 426 евро в месяц, а мать с ребенком ежемесячно получает 528 евро.

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Также Фонд помощи семьям CAF частично компенсирует украинским беженцам расходы по аренде жилья.

Чехия – 5 000 крон на человека ежемесячно и помощь с жильем

В течение первых шести месяцев по прибытии в Чехию, украинские мигранты получают финансовую помощь в размере 5 000 крон на каждого человека ежемесячно, что составляет примерно 205 евро. После седьмого месяца сумма пособия пересматривается, и лица до 18 лет получают 3 320 крон (примерно 136 евро) в месяц, тогда как лица старше 18 лет получают 4 620 крон (приблизительно 190 евро) в месяц.

Также украинцы в Чехии могут получить пособие по временному жилью. Еще есть возможность бесплатного медицинского страхования, но следует учитывать, что его срок действия для взрослых украинцев ограничен 150 днями, а для детей — до одного года.

Кроме того, находящиеся в стране украинцы имеют право на бесплатное поступление их детей в школы и детские сады, а также на официальное трудоустройство.