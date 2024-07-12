Не Польща: до яких країн ЄС зараз масово їдуть українці

За даними Євростату, тимчасовий захист на території ЄС отримали майже 4,3 мільйона українців. Найбільше їх наразі перебуває на території Німеччини, Польщі та Чехії. Водночас це – не ті країни, куди найактивніше їдуть українці в останні місяці.

Більшість українців перебувають на території ЄС зі статусом тимчасового захисту. Вони чудово інтегруються у життя обраних країн. Зокрема, українські фахівці дуже ціняться на європейських ринках праці. Окрім того, українці активно відкривають власні бізнеси й створюють робочі місця для інших українців.

Зверніть увагу Анкети для отримання Шенгенської візи змінили

Яка статистика українців у ЄС

За останній час найбільше зросла кількість людей із тимчасовим захистом у трьох країнах:

Німеччині (+14 250; +1,1%);

Чехії (+11 000; +3,2%);

Румунії (+3 715; +2,4%).

Тим часом кількість людей із тимчасовим захистом суттєво зменшилася на території таких держав:

Франції (-1 005; -1,6%);

Польщі (-675; -0,1%);

Латвії (-15; -0,03%).

Загалом найбільше українців – у таких країнах: