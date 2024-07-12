Большинство украинцев находятся на территории ЕС со статусом временной защиты. Они прекрасно интегрируются в жизнь избранных стран. В частности, украинские специалисты очень ценятся на европейских рынках труда. Кроме того, украинцы активно открывают собственные бизнесы и создают рабочие места для других украинцев.
Обратите внимание Анкеты для получения Шенгенской визы изменили
Какая статистика украинцев в ЕС
За последнее время больше всего выросло количество людей с временной защитой в трех странах:
Германии (+14 250; +1,1%);
- Чехии (+11 000; +3,2%);
- Румынии (+3 715; +2,4%).
Между тем количество людей с временной защитой существенно уменьшилось на территории таких государств:
- Франции (-1 005; -1,6%);
- Польше (-675; -0,1%);
- Латвии (-15; -0,03%).
В общем больше всего украинцев – в таких странах:
- Германие (1 332 515 человек; 31,3% от общего количества в ЕС)
- Польше (953 255; 22,4%);
- Чехии (356 405; 8,4%).