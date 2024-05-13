Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный во время встречи Совета министров ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Обратите внимание Смогут ли украинцы оставаться в Германии: Шольц дал окончательный ответ

По его словам, сейчас в странах ЕС находятся более 2 миллионов молодых украинцев. Украинское правительство ищет инструменты, которые поощрили бы этих людей участвовать в восстановлении страны после победы.

Поэтому нам надо сегодня с нашими партнерами создать те условия, чтобы у них (украинской молодежи – 24 канал) была такая мечта, чтобы они верили в будущее Украины и хотели вернуться туда,

– сказал Бедный.

Представитель украинского правительства говорит, что Украина подчеркивает необходимость создать такие программы, чтобы молодежь смогла сохранить свою идентичность.



Украинская молодежь – будущее государства / Unsplash

Он добавил, что если украинские студенты будут только учиться на языке страны, в которой они находятся, то вряд ли они вернутся домой. Бедный также отметил, что со своей стороны украинское правительство работает над пакетом инициатив, которые бы показали молодежи, что в Украине есть перспективы для их будущего.

ЕС продолжит временную защиту

По данным Евростата, по состоянию на май 2024 года на территории стран ЕС находится около 4,2 миллиона украинцев. В ЕС собрались продолжать для них временную защиту. Отмечают, что это необходимо сделать, учитывая ситуацию с безопасностью. В то же время когда она изменится, будут обсуждать плавный процесс возвращения украинцев домой.