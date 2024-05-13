Канцлер Німеччини наголосив, що право українців на проживання у Німеччині не ставлять під сумнів. Водночас найлегший шлях до безпеки проживання – знайти роботу.

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Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці,

– наголосив Шольц.

Зауважте! Раніше у Литві заявили, що країна може відмовити у посвідках на проживання українським чоловікам. Водночас це станеться за однієї умови: якщо офіційний Київ зможе довести, що вони ухиляються від військової служби.

Як знайти роботу у Німеччині