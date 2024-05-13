Канцлер Німеччини наголосив, що право українців на проживання у Німеччині не ставлять під сумнів. Водночас найлегший шлях до безпеки проживання – знайти роботу.
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Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці,
– наголосив Шольц.
Як знайти роботу у Німеччині
- Станом на травень 2024 року ЄС збирається продовжити статус тимчасового захисту для українців. Наразі на території його країн прихисток знайшли мільйони дорослих та дітей з України.
- Усі країни ЄС зацікавлені у тому, щоб українці інтегрувалися у їхній ринок праці. Німеччина демонструє доволі позитивний показник за кількістю працевлаштованих біженців. Роботу можна знайти навіть без знання мови. Однак тоді доведеться працювати фізично й погодитися на нижчу зарплату.
- Українцям рекомендують шукати роботу у великих містах Німеччини. Це – значно збільшує шанси знайти релевантні вакансії. Зокрема, найбільші можливості дає Мюнхен. Окрім того, гарні показники демонструють Гамбург та Берлін.