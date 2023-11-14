Понад 2 500 українських біженців знайшли прихисток у Японії після початку великої війни. Як вони живуть та яку допомогу отримали – далі в матеріалі.

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Як допомагають українцям в Японії

Біженцям, які перебувають в Японії, надається фінансова підтримка, а також допомога у навчанні та працевлаштуванні, повідомив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі. За його словами, кількість українських громадян у Японії значно зросла: їх стало майже вдвічі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення.

На сьогодні, якщо я правильно пам'ятаю, на обліку як тимчасово евакуйовані з України перебувають близько 2 500 українців. До речі, до початку вторгнення кількість українських громадян, які проживали у Японії, становила менш як 2 000 осіб. Ви бачите, що вона зросла більш ніж удвічі,

– сказав посол.

Мацуда Кунінорі також поділився інформацією про допомогу, яку надали біженцям, які втікали від війни в Україні до Японії. Не лише японський уряд та місцеві органи влади, а й прості громадяни простягнули руку допомоги переселенцям. Японія надала фінансову підтримку та допомагає їм вивчати японську мову.

Також, як розповів посол, місцева влада та бізнес-спільноти намагаються працевлаштовувати евакуйованих українців. А дітям біженців надають особливу підтримку у шкільному навчанні.

Нещодавно в Японії запустилася нова програма підтримки українців, яка передбачає вивчення японської мови та ознайомлення із законами та звичаями країни. Вона розрахована на 6 або 12 місяців.

Литва розпочинає обмін посвідок на проживання для українців

У Литві наприкінці листопада планують оновити посвідки на проживання для українців. Біженців, які отримали тимчасовий захист у країні вже сповістили про те, що термін дії документів спливає у березні 2024 року. Такі повідомлення генеруються автоматично.

Але українцям не потрібно вже зараз записуватись на прийом до офісів обслуговування клієнтів. Коли саме почнеться оновлення посвідок, мають повідомити додатково. Нові документи для українців будуть чинними до 4 березня 2025 року.