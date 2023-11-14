Более 2 500 украинских беженцев попросили убежища в Японии после начала большой войны. Как они живут и какую помощь получили – далее в материале.

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Как помогают украинцам в Японии

Беженцам, которые находятся в Японии, оказывается финансовая поддержка, а также помощь в обучении и трудоустройстве, сообщил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори. По его словам, количество украинских граждан в Японии значительно возросло: их стало почти вдвое больше, чем было до полномасштабного вторжения.

На сегодняшний день, если я правильно помню, на учете как временно эвакуированные из Украины состоят около 2 500 украинцев. Кстати, к началу вторжения количество украинских граждан, проживавших в Японии, составляло менее 2 000 человек. Вы видите, что оно выросло более чем вдвое,

– сказал посол.

Мацуда Кунинори также поделился информацией о помощи, оказанной людям, бежавшим от войны в Украине в Японию. Не только японское правительство и местные органы власти, но и простые граждане протянули руку помощи переселенцам. Япония оказала финансовую поддержку и помогает им учить японский язык.

Также, как рассказал посол, местные власти и бизнес-сообщества пытаются трудоустраивать эвакуированных украинцев. А детям беженцев оказывают особую поддержку в школьном обучении.

Недавно в Японии запустилась новая программа поддержки украинцев, предусматривающая изучение японского языка и ознакомление с законами и обычаями страны. Она рассчитана на 6 или 12 месяцев.

Литва начинает обмен документов для украинцев

В Литве в конце ноября планируют обновить виды на жительство для украинцев. Беженцев, получивших временную защиту в стране, уже оповестили о том, что срок действия документов истекает в марте 2024 года. Такие сообщения генерируются автоматически.

Но украинцам не нужно уже сейчас записываться на прием в офисы обслуживания клиентов. Когда именно начнется обновление разрешений, должны сообщить дополнительно. Новые документы для украинцев будут действовать до 4 марта 2025 года.