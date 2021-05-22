22 травня, впродовж дня, представники української діаспори в Мілані у приміщенні Генерального консульства чекають гостей. Там відбувається виставка репродукцій українських ікон XIV-XV століть.

Виставка древніх релігійних зображень має назву "Давньоукраїнське мистецтво ікони". Відвідати її сьогодні можуть усі охочі.

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Про виставку

Подія відбувається завдяки старанням представників українського товариства Gromada у Мілані. Перші відвідувачі виставки завітали у вишиванках, що дуже сподобалося організаторам.

Всіх, хто бажає подивитися на старовинні українські ікони, представники діаспори запрошують прийти за адресою: вулиця Людовіко ді Бреме, 11, Мілан.

З метою безпеки відвідувачі повинні бути у захисних масках.

Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані

Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані

Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані

Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані

Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані