Посольство України в Італії написало про це у фейсбуці. Вони зазначили, що журі конкурсу були вражені талантом українок.

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Про перемогу

Українки виступали в національних костюмах та виконували конкурсну пісню українською мовою. Посольство України в Італії назвало цю перемогу блискучою.

Виступ українського колективу з ліричною композицією "Поки цвіте папороть" з фольк-опери Євгена Станковича вразив журі та продемонстрував всьому світу красу, витонченість і самобутність української народної пісні та ще раз підтвердив найвищий рівень національного хорового виконавства,

– йдеться в повідомленні посольства.

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