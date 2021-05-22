Выставка древних религиозных изображений называется "Древнеукраинское искусство иконы". Посетить ее сегодня могут все желающие.
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О выставке
Событие происходит благодаря стараниям представителей украинского общества Gromada в Милане. Первые посетители выставки пришли в вышиванках, что очень понравилось организаторам.
Всех, кто желает посмотреть на старинные украинские иконы, представители диаспоры приглашают прийти по адресу: улица Людовико ди Бреме, 11 Милан.
Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане
Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане
Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане
Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане
Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане