Выставка древних религиозных изображений называется "Древнеукраинское искусство иконы". Посетить ее сегодня могут все желающие. 

Интересно Украинский женский хор получил Гран-при в международном конкурсе в Италии: видео

О выставке

Событие происходит благодаря стараниям представителей украинского общества Gromada  в Милане. Первые посетители выставки пришли в вышиванках, что очень понравилось организаторам.

Всех, кто желает посмотреть на старинные украинские иконы, представители диаспоры приглашают прийти по адресу: улица Людовико ди Бреме, 11 Милан. 

Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане

Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане

Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане

Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане

Украинцы устроили выставку старинных икон в Милане / Фото фейсбук ГКУ в Милане