Виставка древніх релігійних зображень має назву "Давньоукраїнське мистецтво ікони". Відвідати її сьогодні можуть усі охочі.
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Про виставку
Подія відбувається завдяки старанням представників українського товариства Gromada у Мілані. Перші відвідувачі виставки завітали у вишиванках, що дуже сподобалося організаторам.
Всіх, хто бажає подивитися на старовинні українські ікони, представники діаспори запрошують прийти за адресою: вулиця Людовіко ді Бреме, 11, Мілан.
Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані
Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані
Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані
Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані
Українці влаштували виставку старовинних ікон у Мілані / Фото фейсбук ГКУ в Мілані