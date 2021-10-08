Українці вибороли бронзу на військовому чемпіонаті в Польщі

У Польщі завершився регіональний військовий чемпіонат зі спортивного орієнтування. На ньому українці показали чудові результати.

Подія відбувалася під егідою Міжнародної ради військового спорту. Збірна Збройних сил України здобула бронзу.

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Детальніше про чемпіонат

У запеклій боротьбі збірна команда Збройних Сил України виборола третє загальнокомандне місце,

– повідомили у пресслужбі ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, що з чемпіонат відбувався з 4 по 8 жовтня в польському місті Любіковко. У ньому взяли участь 8 команд з 7 країн. Так, серед учасників зібралися 70 спортсменів-військовослужбовців з:

Польщі;

Франції;

Литви;

Латвії;

Туреччини;

Росії;

України.

До складу української команди увійшли військовослужбовці: