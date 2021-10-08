Подія відбувалася під егідою Міжнародної ради військового спорту. Збірна Збройних сил України здобула бронзу.

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Детальніше про чемпіонат

У запеклій боротьбі збірна команда Збройних Сил України виборола третє загальнокомандне місце,
– повідомили у пресслужбі ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, що з чемпіонат відбувався з 4 по 8 жовтня в польському місті Любіковко. У ньому взяли участь 8 команд з 7 країн. Так, серед учасників зібралися 70 спортсменів-військовослужбовців з:

  • Польщі;
  • Франції;
  • Литви;
  • Латвії;
  • Туреччини;
  • Росії;
  • України.

До складу української команди увійшли військовослужбовці:

  • Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
  • Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
  • Повітряного командування "Південь".