Подія відбувалася під егідою Міжнародної ради військового спорту. Збірна Збройних сил України здобула бронзу.
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Детальніше про чемпіонат
У запеклій боротьбі збірна команда Збройних Сил України виборола третє загальнокомандне місце,
– повідомили у пресслужбі ГШ ЗСУ.
Нагадаємо, що з чемпіонат відбувався з 4 по 8 жовтня в польському місті Любіковко. У ньому взяли участь 8 команд з 7 країн. Так, серед учасників зібралися 70 спортсменів-військовослужбовців з:
- Польщі;
- Франції;
- Литви;
- Латвії;
- Туреччини;
- Росії;
- України.
До складу української команди увійшли військовослужбовці:
- Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
- Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба;
- Повітряного командування "Південь".