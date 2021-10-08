Событие происходило под эгидой Международного совета военного спорта. Сборная Вооруженных сил Украины завоевала бронзу.

Интересно Воспоминания о войне и легализация в Польше: новая серия проекту "Украинцы за рубежом"

Подробнее о чемпионате

В упорной борьбе сборная команда Вооруженных Сил Украины заняла третье общекомандное место,
сообщили в пресс-службе ГШ ВСУ.

Напомним, что чемпионат проходил с 4 по 8 октября в польском городе Любиковко. В нем приняли участие 8 команд из 7 стран. Так, среди участников собрались 70 спортсменов-военнослужащих из:

  • Польши;
  • Франции;
  • Литвы,
  • Латвии;
  • Турции;
  • России;
  • Украина.

В состав украинской команды вошли военнослужащие:

  • Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного;
  • Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба;
  • Воздушного командования "Юг".