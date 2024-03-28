Популярне серед українців: з Києва запустять прямий потяг до одного з міст ЄС

Сполучення українських міст з містами ЄС продовжують покращувати. У Міністерстві відновлення України анонсували запуск нового потяга. Це станеться ще до кінця 2024 року.

Пряме залізничне сполучення з'явиться між Києвом та містом Кошице у Словаччині. Уряд країни вже схвалив ініціативу української сторони.

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Наголошують, що маршрут допоможе українцям користуватися послугами міжнародного аеропорту в Кошице.

З Києва потяг доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце,

– мовиться у повідомленні.

Очікують, що потяг вдасться запустити ще до кінця 2024 року. Зокрема, це може полегшити процес добирання в Україну на різдвяні свята українців з різних куточків світу.

Що потрібно, аби запустити потяг

У березні 2024 року відбувся перший рейс нового потяга "Прага – Чоп". Він проїжджає через Кошице. Щоб добратися з України до столиці Чехії, українцям доведеться провести у дорозі приблизно 13 годин. Зауважують, що потяг має жіночі купе.

Водночас у Міністерстві відновлення України наголосили, що попереду – ще чимало роботи. Зокрема, необхідно: