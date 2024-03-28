Прямое железнодорожное сообщение появится между Киевом и городом Кошице в Словакии. Правительство страны уже одобрило инициативу украинской стороны.

Обратите внимание Касается всех: одна из европейских столиц продлила бесплатный проезд для украинцев

Отмечают, что маршрут поможет украинцам пользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.

Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовске Войковце,

– говорится в сообщении.

Ожидается, что поезд удастся запустить еще до конца 2024 года. В частности, это может облегчить процесс доезда в Украину на рождественские праздники украинцев из разных уголков мира.

Заметьте! В марте 2024 года состоялся первый рейс нового поезда "Прага – Чоп". Он проезжает через Кошице. Чтобы добраться из Украины в столицу Чехии, украинцам придется провести в пути примерно 13 часов. Замечают, что поезд имеет женские купе.

Что нужно, чтобы запустить поезд

В то же время в Министерстве восстановления Украины отметили, что впереди – еще немало работы. В частности, необходимо: