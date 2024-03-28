Прямое железнодорожное сообщение появится между Киевом и городом Кошице в Словакии. Правительство страны уже одобрило инициативу украинской стороны.
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Отмечают, что маршрут поможет украинцам пользоваться услугами международного аэропорта в Кошице.
Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовске Войковце,
– говорится в сообщении.
Ожидается, что поезд удастся запустить еще до конца 2024 года. В частности, это может облегчить процесс доезда в Украину на рождественские праздники украинцев из разных уголков мира.
Что нужно, чтобы запустить поезд
В то же время в Министерстве восстановления Украины отметили, что впереди – еще немало работы. В частности, необходимо:
- оборудовать помещения для пограничного и таможенного контроля;
- изменить платформу на станции Ганиска вблизи Кошице;
- подготовить автобусное сообщение из Ганиски в аэропорт и на железнодорожный вокзал Кошице;
- заключить договоры на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой.