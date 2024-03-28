Новий нічний потяг поєднує український Чоп, Кошице (Словаччина) та Прагу (Чехія). Наголошують, що це має суттєво полегшити життя українцям. Сполучення між Україною та Чехією – дуже актуальне. Після початку повномасштабного вторгнення країна надала прихисток сотням тисяч українських біженців. Окрім того, Чехія – одна з найпопулярніших країн серед українських туристів.

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Деталі від Укрзалізниці

В Укрзалізниці наголосили, що Чоп вже став повноцінним хабом для сполучення України з країнами ЄС. Аби пасажирам було комфортно, також запустили додатковий внутрішній потяг, який курсуватиме за маршрутом "Чернівці – Чоп – Ужгород".

Потяг "Прага – Чоп" вдалося запустити у співпраці з чеським приватним перевізником RegioJet. Наголошують, що потяг має жіночі купе.

Прикордонний та митний контроль на українській стороні здійснюватиметься в міжнародному терміналі залізничного вокзалу станції Чоп, на словацькій стороні – у вагонах поїздів під час стоянки потяга на прикордонній станції Чієрна-над-Тісоу, при цьому пасажирам не потрібно виходити з вагонів,

– мовиться у повідомленні.

Середня ціна квитка становить:

1060 гривень (сидяче місце);

1700 гривень (спальне місце).

Усі охочі зможуть відразу й поснідати у потязі. Бортове меню має широкий асортимент страв та напоїв.