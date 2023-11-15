Швейцарія стимулює українських біженців виходити на роботу: деталі

Країна хоче, щоб українці активніше шукали роботу і заробляли власні кошти. Тому для них вирішили скасувати обов'язковий дозвіл на працю, який виписує місцева влада.

За статистикою, станом на листопад, у Швейцарії працевлаштований лише кожен п'ятий біженець. Але Федеральна рада збирається наступного року значно збільшити частку тих, хто має роботу. Планують допомогти влаштуватися 20 – 40% українських біженців.

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Працевлаштування без перепон

Влада впевнена, що працевлаштовані українці знизять навантаження на систему соцзабезпечення. Для початку процедуру планують спростити формально – прибрати один документ.

Однією з перешкод до виходу на ринок праці є те, що кожен біженець має отримувати дозвіл на роботу від місцевої влади. Кантон перевіряє, як укладено трудовий договір і чи не замала там зарплата. У більшості випадків трудові угоди отримують схвалення – у Цюриху, наприклад, підтверджують 90% з них. Тому деякі політики наполягають, що процедуру отримання дозволу на роботу для українців зі статусом S варто спростити.

Українці від цього лише виграють, бо саме необхідність ходити інстанціями відштовхує багатьох від активного пошуку роботи. Крім того, у такій ситуації роботодавці стануть загалом привабливішими для біженців, та й у влади буде менше роботи,

– роз'яснила депутатка парламенту Коріна Гредіг.

Якщо такі зміни ухвалять, українці повинні будуть лише повідомляти місцеві органи влади про вихід на роботу. За остаточне рішення парламент Швейцарії може проголосувати за кілька тижнів.

Швейцарія продовжила тимчасовий захист українців

Українці залишаться під тимчасовим захистом у Швейцарії до 4 березня 2025 року. Рішення про продовження статусу S для біженців ухвалив уряд країни. Безпекова ситуація в Україні поки що не дозволяє українцям повернутися додому.

Наприкінці жовтня 2023 року активний статус S у Швейцарії мали понад 66 тисяч українців. Уряд країни не планує його скасовувати, поки в Україні не стане безпечніше, щоб біженці могли повернутися.