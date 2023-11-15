По статистике, по состоянию на ноябрь, в Швейцарии трудоустроен только каждый пятый беженец. Но Федеральный совет собирается в следующем году значительно увеличить долю трудящихся. Планируется помочь устроиться 20 – 40% украинских беженцев.
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Трудоустройство без преград
Власти уверены, что трудоустроенные украинцы снизят нагрузку на систему соцобеспечения. Для начала процедуру планируют упростить формально – убрать один документ.
Одним из препятствий для выхода на рынок труда является то, что каждый беженец должен получать разрешение на работу от местных властей. Кантон проверяет, как заключен трудовой договор и достаточная ли там зарплата. В большинстве случаев трудовые соглашения получают одобрение – в Цюрихе, например, подтверждают 90% из них. Поэтому некоторые политики настаивают, что процедуру получения разрешения на работу для украинцев со статусом S следует упростить.
Украинцы от этого только выиграют, потому что именно необходимость ходить по инстанциям отталкивает многих от активного поиска работы. Кроме того, в такой ситуации работодатели станут в целом привлекательнее для беженцев, да и у власти будет меньше работы,
– разъяснила депутат парламента Корина Гредиг.
Если такие изменения будут приняты, украинцы должны будут только сообщать местным органам власти о выходе на работу. За окончательное решение парламент Швейцарии может проголосовать через несколько недель.
Швейцария продлила временную защиту украинцев
Украинцы останутся под временной защитой в Швейцарии до 4 марта 2025 года. Решение о продлении статуса S для беженцев приняло правительство страны. Ситуация в Украине пока не позволяет украинцам вернуться домой.
В конце октября 2023 активный статус S в Швейцарии имели более 66 тысяч украинцев. Правительство страны не планирует его отменять, пока в Украине не станет безопаснее, чтобы беженцы могли вернуться.