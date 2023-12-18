Понад 66 тисяч українців отримали тимчасовий захист у Швейцарії. Деякі з них планують залишитися в новій країні, але багато біженців досі не визначилися щодо повернення додому.

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Чи багато українців готові повернутися?

Близько третини українських біженців хотіли б колись повернутися на батьківщину. Це результати соцопитування, яке провели серед українців у Швейцарії. Його організували Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції (SEM) і дослідницька компанія Ipsos.

Ще більше респондентів (40%) досі не визначилися, чи повернуться в Україну, чи залишаться у Швейцарії.

А ще третина українців заявили, що не хочуть повертатися. Основними перешкодами для цього вони назвали такі:

Питання безпеки;

Російська окупація регіону, де вони проживали;

Відсутність доступу до медичної допомоги;

Відсутність місця роботи та можливості заробляти кошти.

Працевлаштування українців

На момент опитування 21% респондентів з України мав роботу у Швейцарії. Для половини з них їхня нинішня професія є менш престижною, ніж попередня робота в Україні. Близько третини опитаних біженців були безробітними, а ще чверть – проходили професійне навчання.

Мовний бар'єр – це однозначно найбільша перешкода для працевлаштування українців у Швейцарії. Саме через незнання мови біженцям не вдається влаштуватися на роботу, яка відповідає їхній кваліфікації.

У більшості українців у Швейцарії – хороша освіта. 69% є випускниками університетів. Що стосується гендерного та вікового показника, то 79% біженців з України – жінки та діти. Більшість із них прибули до Швейцарії в період з лютого по квітень 2022 року.

Нагадаємо, за останніми даними Держсекретаріату з питань міграції (SEM), наразі у Швейцарії проживає близько 66 тисяч українців. Всі вони мають спеціальний S-статус.

Швейцарія може платити українцям за повернення додому

Країна оприлюднила план повернення біженців додому. Уряд підтримує добровільне повернення українців на батьківщину і готовий мотивувати їх виплатами.

Швейцарія не планує виселяти українців, доки в них вдома не буде безпечно. Але влада розробила стратегію на випадок скасування тимчасового захисту у 2024 – 2025 роках.

Українським біженцям, які захочуть добровільно повернутися, запропонують грошову допомогу. Названі суми від 1 000 до 4 000 швейцарських франків (це приблизно від 1 040 до 4 150 євро) кожній людині. Сума допомоги залежатиме від того, коли саме біженці покинуть територію Швейцарії: чим раніше, тим більшу виплату вони зможуть отримати.