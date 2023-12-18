Более 66 тысяч украинцев получили временную защиту в Швейцарии. Некоторые из них планируют остаться в новой стране, но многие беженцы до сих пор не определились с вопросом возвращения домой.

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Много ли украинцев готовы вернуться?

Около трети украинских беженцев хотели бы когда-нибудь вернуться на родину. Это результаты соцопроса, проведенного среди украинцев в Швейцарии. Его организовали Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Государственный секретариат Швейцарии по миграции (SEM) и исследовательская компания Ipsos.

Еще больше респондентов (40%) до сих пор не определились, хотят они вернуться в Украину или остаться в Швейцарии.

Еще треть украинцев заявили, что не хотят возвращаться. Основными препятствиями для этого они назвали следующие:

Вопрос безопасности;

Российская оккупация региона, где они проживали;

Отсутствие доступа к медицинской помощи;

Отсутствие места работы и возможности зарабатывать средства.

Трудоустройство украинцев

На момент опроса 21% респондентов из Украины работали в Швейцарии. Для половины из них их нынешняя профессия менее престижна, чем предыдущая работа в Украине. Около трети опрошенных беженцев были безработными, а еще четверть проходили профессиональное обучение.

Языковой барьер – это однозначно самое большое препятствие для трудоустройства украинцев в Швейцарии. Именно из-за незнания языка беженцам не удается устроиться на работу, отвечающую их квалификации.

У большинства украинцев в Швейцарии – хорошее образование. 69% – выпускники университетов. Что касается гендерного и возрастного показателя, то 79% беженцев из Украины – женщины и дети. Большинство из них прибыли в Швейцарию в период с февраля по апрель 2022 года.

Напомним, по последним данным Госсекретариата по вопросам миграции (SEM), в настоящее время в Швейцарии проживает около 66 тысяч украинцев. Все они имеют специальный S-статус.

Швейцария может платить украинцам за возвращение домой

Страна обнародовала план возвращения беженцев домой. Правительство поддерживает добровольное возвращение украинцев на родину и готово мотивировать их выплатами.

Швейцария не планирует выселять украинцев, пока у них дома не будет безопасно. Но власти разработали стратегию на случай отмены временной защиты в 2024 – 2025 годах.

Украинским беженцам, которые захотят добровольно вернуться, предложат денежную помощь. Названы суммы от 1 000 до 4 000 швейцарских франков (это примерно от 1 040 до 4 150 евро) каждому человеку. Сумма помощи будет зависеть от того, когда беженцы покинут территорию Швейцарии: чем раньше, тем большую выплату они смогут получить.