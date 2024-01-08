Українські біженці втратять виплати на житло у Шотландії: що буде далі

Торік місцева влада отримала 10 мільйонів фунтів стерлінгів, щоб покрити витрати на короткострокове розміщення біженців. Але це фінансування більше надавати не будуть.

За кілька днів до Різдва уряд Шотландії повідомив місцевим органам влади, що фінансування допомоги українцям продовжувати не будуть. Через це мерії шотландських міст заявили, що припиняють оплачувати готелі, у яких проживають українці.

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Що буде з фінансуванням житла для біженців

Цей крок різко розкритикували деякі депутати. Вони обурилися рішенням прем'єр-міністра Шотландії Хамзи Юсафа.

Було б зрадою, якби Шотландська національна партія не змогла виправдати свою високу риторику з перших днів цієї кризи і порушила свої обіцянки, дані тим, хто тікає від цієї жахливої війни,

– заявив депутат від Лейбористської партії Марк Гріффін.

Українців приймають у Шотландії за програмою "‎суперспонсора", тобто біженці могли безплатно проживати в готелях та на круїзних лайнерах. Тільки в листопаді за цією схемою до країни в'їхали 17 463 людини. Але місцевий бізнес (наприклад, готелі) почали скаржитися, що держава ігнорує свої зобов'язання і не сплачує за проживання українців.

Лідер шотландських ліберальних демократів Алекс Коул-Гамільтон також звинуватив уряд у недостатній підтримці біженців з України. Мовляв, керівна партія отримала пресреліз та фотосесію, тому їх більше не хвилює турбота про переселенців з України.

Прем'єр-міністр Шотландії Хамза Юсаф ще влітку обіцяв українцям зробити все можливе, щоб вони і надалі мали житло.

Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас, щоб у вас був будинок у Шотландії до тих пір, поки він вам знадобиться. І ми вдячні за внесок, який ви робите у розвиток громад по всій країні. Шотландія продовжить підтримувати Україну, поки ви боретеся за своє майбутнє як вільної, незалежної європейської нації,

– заявив він у своїй промові.

Нагадаємо, зараз сотні українців втрачають спонсорів у Великій Британії. Жителі королівства не бажають продовжувати приймати у своїх оселях біженців. Яка ситуація з житлом для українців у Британії – читайте в матеріалі.