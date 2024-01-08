За несколько дней до Рождества правительство Шотландии сообщило местным органам власти, что финансирование помощи украинцам продолжать не будут. Поэтому мэрии шотландских городов заявили, что прекращают оплачивать гостиницы, в которых проживают украинцы.

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Что будет с финансированием жилья для беженцев

Этот шаг подвергли резкой критике некоторые депутаты. Они возмутились решением премьер-министра Шотландии Хамзы Юсафа.

Было бы предательством, если бы Шотландская национальная партия не смогла оправдать свою высокую риторику с первых дней этого кризиса и нарушила свои обещания, данные тем, кто бежит от этой ужасной войны,

– заявил депутат от Лейбористской партии Марк Гриффин.

Украинцев принимают в Шотландии по программе "суперспонсора", то есть беженцы могли бесплатно проживать в гостиницах и на круизных лайнерах. Только в ноябре по этой схеме в страну въехали 17 463 человека. Но местный бизнес (например, гостиницы) начали жаловаться, что государство игнорирует свои обязательства и не платит за проживание украинцев.

Лидер шотландских либеральных демократов Алекс Коул-Гамильтон также обвинил правительство в недостаточной поддержке беженцев из Украины. Мол, руководящая партия получила пресрелиз и фотосессию, поэтому их больше не волнует забота о переселенцах из Украины.

Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф еще летом обещал украинцам сделать все возможное, чтобы они и дальше имели жилье.

Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать вас, чтобы у вас был дом в Шотландии до тех пор пока он вам понадобится. И мы благодарны за вклад, который вы вносите в развитие общин по всей стране. Шотландия продолжит поддерживать Украину, пока вы боретесь за свое будущее как свободной, независимой европейской нации,

– заявил он в своей речи.

Напомним, сейчас сотни украинцев теряют спонсоров в Великобритании. Жители королевства не желают продолжать принимать в своих домах беженцев. Какая ситуация с жильем для украинцев в Британии – читайте в материале.