За кілька днів до Різдва уряд Шотландії повідомив місцевим органам влади, що фінансування допомоги українцям продовжувати не будуть. Через це мерії шотландських міст заявили, що припиняють оплачувати готелі, у яких проживають українці.

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Що буде з фінансуванням житла для біженців

Цей крок різко розкритикували деякі депутати. Вони обурилися рішенням прем'єр-міністра Шотландії Хамзи Юсафа.

Було б зрадою, якби Шотландська національна партія не змогла виправдати свою високу риторику з перших днів цієї кризи і порушила свої обіцянки, дані тим, хто тікає від цієї жахливої війни,

– заявив депутат від Лейбористської партії Марк Гріффін.

Українців приймають у Шотландії за програмою "‎суперспонсора", тобто біженці могли безплатно проживати в готелях та на круїзних лайнерах. Тільки в листопаді за цією схемою до країни в'їхали 17 463 людини. Але місцевий бізнес (наприклад, готелі) почали скаржитися, що держава ігнорує свої зобов'язання і не сплачує за проживання українців.

Лідер шотландських ліберальних демократів Алекс Коул-Гамільтон також звинуватив уряд у недостатній підтримці біженців з України. Мовляв, керівна партія отримала пресреліз та фотосесію, тому їх більше не хвилює турбота про переселенців з України.

Прем'єр-міністр Шотландії Хамза Юсаф ще влітку обіцяв українцям зробити все можливе, щоб вони і надалі мали житло.

Ми зробимо все можливе, щоб підтримати вас, щоб у вас був будинок у Шотландії до тих пір, поки він вам знадобиться. І ми вдячні за внесок, який ви робите у розвиток громад по всій країні. Шотландія продовжить підтримувати Україну, поки ви боретеся за своє майбутнє як вільної, незалежної європейської нації,

– заявив він у своїй промові.

Нагадаємо, зараз сотні українців втрачають спонсорів у Великій Британії. Жителі королівства не бажають продовжувати приймати у своїх оселях біженців. Яка ситуація з житлом для українців у Британії – читайте в матеріалі.