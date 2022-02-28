Про це у фейсбуці повідомив віцемер міста Адам Шейнгер. Він додав, що розуміє, як важко українці зараз емоційно переживають вороже вторгнення.

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Детальніше про безплатний транспорт для українців в Празі

Я хочу максимально допомогти нашим українським друзям і полегшити їм пересування Прагою, а не обтяжувати їх зайвою бюрократією. Допомогти людям, які втекли до нас від війни, знайти в Празі безпечний другий будинок – для мене це зрозуміло. Слава Україні!

– висловився політик.

Крім того, держоргани Чехії також працюють над запровадженням безкоштовного проїзду у Середньочеському краї та на залізничному транспорті.

Також Чехія направила потягом зброю на допомогу Україні на суму 7,6 мільйона євро.