Об этом в фейсбуке сообщил вицемер города Адам Шейнгер. Он добавил, что понимает, как тяжело сейчас украинцы эмоционально переживают враждебное вторжение.
Актуально Важное сообщение для украинцев от сервиса TransferGo: на что сейчас следует обратить внимание
Подробнее о бесплатном транспорте для украинцев в Праге
Я хочу максимально помочь нашим украинским друзьям и облегчить им передвижение по Праге, а не обременять их лишней бюрократией. Помочь людям, бежавшим к нам от войны, найти в Праге безопасный второй дом – мне это понятно. Слава Украине!
– высказался политик.
Кроме того, госорганы Чехии также работают над введением бесплатного проезда в Среднечешском крае и железнодорожном транспорте.
Также Чехия направила поездом оружие на помощь Украине на сумму 7,6 миллиона евро.