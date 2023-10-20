Правительство Португалии продлило временную защиту для украинских беженцев еще на 6 месяцев. Граждане Украины могут оставаться и получать помощь до 24 марта 2024 года. Скольким украинцам предоставили убежище в Португалии и в каких городах их больше всего – далее в материале.

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Жизнь украинцев в Португалии

По данным Евростата, В настоящее время в Португалии находятся более 56 тысяч украинцев. Временную защиту для беженцев здесь сначала предоставили на год, а затем дважды продолжали еще на 6 месяцев.

Больше всего украинских граждан проживают в таких муниципалитетах:

Лиссабон (более 12 тысяч человек);

Кашкайш (более 3 тысяч);

Порту (около 3 тысяч украинцев);

Синтра (около 2 тысяч);

Албуфейра (около 1,5 тысячи украинцев).

Кстати, летом в Португалии зафиксировали значительный отток украинских беженцев – выехали более 4 тысяч человек. Об этом сообщила Служба иммиграции и пограничной службы Португалии.

Президент Ассоциации украинцев Португалии Павел Садоха рассказал: действительно, многие украинцы весной и летом вернулись домой. Особенно это касается женщин и детей. Они покинули Португалию из-за трудностей с поиском жилья, высокой цены аренды, проблем с трудоустройством. Часто украинцы выбирали переезд в другую страну, например, Германию или Швейцарию, в поисках лучших условий для жизни.

Украинцы в Португалии получают социальное пособие в сумме около 200 евро в месяц (на взрослого) и 100 евро (на ребенка). Но на такие выплаты могут рассчитывать только те, у кого нет дохода. Детали о материальной поддержке украинцев – на сайте Социальной службы Португалии.

Об особенностях жизни украинцев в Португалии: от поиска жилья до цен на транспорт – читайте в этом материале.