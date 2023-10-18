За один рік українці за кордоном відчутно змінили свою думку щодо того, чи варто їм залишатися у новій країні. Соціологічне дослідження "‎Ключовий капітал: як міграційні процеси впливають на бізнес" провела компанія Gradus Research.

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Українців, які не планують повертатися, стало більше

Кількість українських біженців, які хотіли б залишитися проживати в новій країні, зросла з 8% до 18%.

Водночас соціологи фіксують майже таке ж високе бажання українців повернутися додому. Частка таких людей серед опитаних зараз становить 63%, а торік було 67%.

Опитування провели з 22 вересня по 5 жовтня методом заповнення анкети в мобільному застосунку. Опитали 220 українців, які виїхали за кордон після повномасштабного вторгнення.

Серед тих, хто планує повернення назад, понад третину думають зробити це до кінця 2024 року (39%), а іншій третині опитаних – важко визначитися з цього приводу (36%).

Настрої українців за кордоном / Графіка Gradus Research

70% українців за кордоном мають роботу

Рівень адаптації українських біженців за кордоном досяг 62%. При цьому, 83% опитаних мали роботу в Україні: 18% працювали в освітній сфері, 12% – в інженерії та науці, 10% – в галузі економіки та фінансів, комунікацій та продажів.

Дослідження показало високий рівень працевлаштованості українських біженців. 70% респондентів, які переїхали за кордон після 24 лютого, наразі мають роботу. 54% працюють у країні, яка їх прихистила, ще 12% віддалено працевлаштовані в українських компаніях, а 4% працюють дистанційно на іноземну фірму.

Сфери зайнятості є різноманітними:

14% є технічними працівниками та будівельниками;

10% працюють прибиральниками;

10% влаштовані в інженерії;

8% працюють в освітній сфері, продажах або комунікаціях;

7% працевлаштовані у логістичній сфері або управлінні.

Ключовою причиною безробіття за кордоном опитані українці назвали незнання місцевої мови (43%).

Українських біженців в Європі побільшало

За даними Євростату, у серпні зросла кількість українців у європейських країнах. За цей місяць тимчасовий захист отримала ще понад 41 тисяча біженців. Найбільше новоприбулих у Німеччині (за серпень сюди переїхало понад 22 тисячі осіб). Також побільшало українців у Чехії (на 7 500 осіб) та Нідерландах (на 2 600 осіб).

А от, навпаки, скоротилась чисельність українців у Польщі. В серпні з країни виїхали понад 10 тисяч біженців. Вони переселилися до інших держав Європи або повернулися в Україну.

Загалом, у ЄС під захистом перебувають понад 4 мільйони громадян України.