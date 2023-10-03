Мнения поляков о поддержке украинских беженцев в следующем году разделились. Польские власти не исключают, что социальную помощь с 2024 года могут отменить. Как к этому относятся сами поляки – далее в материале.

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Отношение к поддержке украинцев

Новое социологическое исследование компании Ipsos показало, что 49% опрошенных поляков считают правильным продолжить помощь украинским гражданам. Но противников такого решения тоже немало – 42%.

Среди граждан Польши, которые поддерживают продление помощи для беженцев, 23% однозначно выступили за льготы и выплаты для украинцев. А 26% из них выбрали ответ "скорее продолжать поддерживать".

22% опрошенных поляков выступают за решительное прекращение помощи, а 20% ответили, что "лучше бы прекратить поддержку". Они считают, что беженцы уже смогли адаптироваться и не относятся больше к экономически уязвимым категориям.

Как ни странно, эксперты считают такие результаты положительными и обнадеживающими.

Было очевидно, что это когда-нибудь закончится. Этот период длится дольше, чем я думала. Это значит, что мы готовы дольше предоставлять эту помощь,

– сказала Магдалена Хрчонович из OKO.press, которые были заказчиками этого исследования.

Заместитель руководителя польского издания "Gazeta Wyborcza" Роман Имельски считает, что этот опрос показал, как хорошо поляки знают ситуацию в Украине и понимают, как важно сейчас ее поддерживать. Также он обратил внимание на активную миграцию украинцев из Польши в Германию. Ведь польские компании внезапно теряют работников.

Что известно о возможном прекращении помощи?

Вопрос продления (или непродления) соцпомощи украинцам в Польше на 2024 год пока не решен окончательно. О том, что поддержка может прекратиться ранее заявлял спикер правительства Польши Петр Мюллер.

Регламент временный и теряет силу в начале следующего года. Ничто не постоянно, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто теряют силу в начале следующего года. Сейчас нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе,

– заявил он.

По словам заместителя министра семьи и соцполитики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 миллиарда злотых, то есть 550 миллионов долларов, на помощь украинским семьям, выехавшим в Польшу после полномасштабного вторжения.