Загалом у 2022 – 2023 роках громадяни нашої країни зареєстрували в сусідній державі 48 464 ФОПів. Найчастіше українці у Польщі відкривають компанії у галузях, де бракує працівників.
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Понад 10% нових підприємців у Польщі зареєстрували українці
У 2023 році серед нових індивідуальних підприємств у Польщі кожне десяте зареєстрували українці. Кількість ФОП українських громадян зросла на 67% порівняно з 2022 роком. Такі дані наводить видання Rzeczpospolita з посиланням на Центральний реєстр та інформації про економічну діяльність.
До початку повномасштабної війни, у січні та лютому 2022 року, українці реєстрували у Польщі понад 200 індивідуальних підприємств на місяць. Згодом їх кількість лише зростала:
- у березні їхня кількість зросла до майже 600 за місяць,
- у квітні – наблизилася до 1 300,
- в травні та червні – до 1 700,
- у наступні місяці українці у Польщі реєстрували по 2 000 ФОП.
У 2023 році темпи появи нових приватних підприємців ще зросли. У вересні та жовтні кількість нових реєстрацій сягала 2 700 – 2 800 щомісяця.
В результаті стійкого зростання кількості реєстрацій, за весь 2023 рік, українці відкрили у Польщі 30 325 нових українських індивідуальних компаній. Це на понад 67% більше, ніж у попередньому році, коли їх було зареєстровано 18 139.
Українці у Польщі масово відкривають власні справи / Фото Unsplash
Тим часом кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299 тисяч. Це означає, що українські фізичні особи-підприємці склали понад 10% серед створених на той час. Загалом у 2022 – 2023 роках українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи.
Які галузі найпопулярніші?
Найчастіше українці у Польщі відкривають бізнес в галузі будівництва, ІТ, надання послуг і торгівлі.
Це саме ті напрями, де в цій країні бракує працівників. Тож польській владі потрібно зробити все, щоб стимулювати українські бізнеси залишатися в країні та сплачувати там податки, а не їхати далі, наприклад, в Німеччину,
– заявляють експерти в галузі економіки.
Опитування показало, що лише 27% поляків переживають через конкуренцію з українським бізнесом, але більшість – 61% – не бачать в українцях загрози.
Польща поки не продовжила тимчасовий захист для українців
Водночас Польща наразі не продовжила тимчасовий захист для українських біженців. Вони можуть перебувати у країні на підставі Спеціального закону до 24 березня 2024 року.
В уряді Польщі оприлюднили повідомлення про продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом до 4 березня 2025 року. Але це не стосується українців. Чому – читайте далі.