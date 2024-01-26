Питання про спеціальний статус українців у ЄС піднімуть на неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ.

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У ЄС обговорюють статус українських біженців

Євросоюз створив статус тимчасового захисту спеціально для українців, які виїхали за кордон через російську війну в Україні. Він офіційно продовжений до березня 2025 року рішенням Ради ЄС. Європейські урядовці планують обговорити альтернативні варіанти статусу, який біженці можуть отримати надалі.

Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну,

– повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

Ця неформальна зустріч міністрів триватиме два дні – в четвер та п'ятницю. Єврокомісію на ній представляє єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

Водночас віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не працює з ЄС над поверненням українців, які перебувають на території Євросоюзу за механізмом тимчасового захисту. Про це повідомляє Інтерфакс.

Однозначно, не є прямою позиція України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога. Цього абсолютно немає,

— підкреслила Ольга Стефанішина.

Очільниця МВС Фінляндії Марі Рантанен відповіла на питання преси про заохочення українців до повернення додому.

Якби я була українським посадовцем – звісно, я закликала б людей повертатися. Коли війна скінчиться. Але до того часу Європа, і зокрема Фінляндія мають допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно,

– заявила вона.

Нагадаємо, директива про тимчасовий захист українців у ЄС діє до березня 2025 року.

У Польщі зменшиться підтримка біженців

Польща продовжить допомогу для українців ще на пів року. Але восени на них чекатиме низка змін. Деталі ще обговорюються, але виданню Rzeczpospolita вдалося дізнатися, які ймовірні сценарії розглядають.

Українці зможуть перебувати в Польщі на тих же умовах, що й громадяни ЄС, до вересня 2024 року. Після цього польський уряд планує дещо скоротити підтримку біженців.

Розглядають посилений контроль за виїздом із території Польщі. Наприклад, якщо українці під тимчасовим захистом поїдуть додому на свята чи у відпустку, вони можуть втратити цей статус. Також з вересня 2024 року українцям можуть скоротити виплати на дітей.