В уряді Польщі оприлюднили повідомлення про продовження терміну дії довідок про користування тимчасовим захистом до 4 березня 2025 року. Але це не стосується українців. Чому – розкажемо далі.

Читайте також Про які проблеми найчастіше говорять українці в Польщі: опитування

Українці під захистом до березня 2024 року

У вересні Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Далі країни мали ухвалити окреме рішення на національному рівні. Цей статус для українців вже продовжили низка країн: Чехія, Данія, Швейцарія та інші. Але Польща поки зволікає.

Досі залишається незрозумілим, чи пролонгує спецстатус держава. Від чиновників звучали досить неоднозначні заяви про скорочення пільг для українців у Польщі та можливе непродовження спеціального статусу.

Рішення уряду Польщі від 18 січня стосується осіб без громадянства або громадян третіх країн, крім України, які можуть довести, що до 24 лютого 2022 року вони легально проживали в Україні на підставі дійсної посвідки на постійне проживання, виданої відповідно до законодавства України, і не можуть повернутися до своєї країни або регіону походження в безпечних умовах. Саме для них продовжили статус до 2025 року.

Важливо! Закон, оприлюднений на урядовому порталі, не стосується українців, які, тікаючи від війни, отримали в Польщі тимчасовий захист (PESEL UKR).

Тимчасовий захист у Польщі дозволяє:

Мати вільний доступ до ринку праці;

Отримувати виплати на дітей (800 злотих на місяць);

Отримувати допомогу для школярів (300 злотих);

Мати доплату за садочки, ясла та гуртки для дітей;

Отримувати медичну допомогу.

Польща готова до хвилі біженців з України

У МЗС Польщі допускають імовірність прибуття нової хвилі біженців з України. У відомстві заздалегідь готуються до такого розвитку подій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна.

Урядовець не виключає, що російська агресія продовжить поширюватись територією України на захід. Це спровокує нову хвилю біженців до країн Європи. Дипломат наголошує на тому, що до такого розвитку подій має бути готова не лише польська держава, а й суспільство. Анджей Шейна запевнив, що сусідня країна не відмовить українцям у притулку, якщо буде така потреба.