В целом в 2022 году– В 2023 году граждане нашей страны зарегистрировали в соседнем государстве 48 464 ФЛПов. Чаще украинцы в Польше открывают компании в отраслях, где не хватает работников.

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Более 10% новых предпринимателей в Польше зарегистрировали украинцы

В 2023 году среди новых индивидуальных предприятий в Польше каждое десятое зарегистрировали украинцы. Количество ФЛП украинских граждан возросло на 67% по сравнению с 2022 годом. Такие данные приводит издание Rzeczpospolita со ссылкой на Центральный реестр и информацию об экономической деятельности.

До начала полномасштабной войны, в январе и феврале 2022 года, украинцы регистрировали в Польше более 200 индивидуальных предприятий в месяц. Впоследствии их количество только росло:

в марте их количество возросло почти до 600 в месяц,

в апреле – приблизилась к 1 300,

в мае и июне – до 1 700,

в последующие месяцы украинцы в Польше регистрировали по 2000 ФЛП.

В 2023 году темпы появления новых частных предпринимателей еще выросли. В сентябре и октябре количество новых регистраций достигало 2 700 – 2 800 ежемесячно.

В результате устойчивого роста количества регистраций, за весь 2023 год, украинцы открыли в Польше 30 325 новых украинских индивидуальных компаний. Это более чем на 67% больше, чем в предыдущем году, когда их было зарегистрировано 18 139.

Украинцы в Польше массово открывают собственные дела / Фото Unsplash

Между тем, количество всех новых регистраций таких компаний в Польше достигло 299 тысяч. Это значит, что украинские физические лица-предприниматели составили более 10% среди созданных в то время. В целом в 2022 году– В 2023 году украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

Какие отрасли наиболее популярны?

Чаще украинцы в Польше открывают бизнес в области строительства, IT, предоставление услуг и торговли.

Это именно те направления, где в этой стране не хватает работников. Поэтому польским властям нужно сделать все, чтобы стимулировать украинские бизнесы оставаться в стране и платить налоги, а не ехать дальше, к примеру, в Германию,

– заявляют эксперты в области экономики.

Опрос показал, что только 27% поляков переживают из-за конкуренции с украинским бизнесом, но большинство – 61% – не видят в украинском угрозы.

Польша пока не продлила временную защиту для украинцев

В то же время, Польша пока не продлила временную защиту для украинских беженцев. Они могут находиться в стране на основании Специального закона до 24 марта 2024 года.

В правительстве Польши обнародовали сообщения о продлении срока действия справок о пользовании временной защитой до 4 марта 2025 года. Но это не касается украинцев. Почему– читайте дальше.