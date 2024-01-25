У Польщі зменшиться підтримка українських біженців: якими будуть нові правила

У Польщі продовжать підтримку біженців з України ще на пів року. Але восени на українців чекатимуть зміни й скорочення підтримки.

Українці можуть перебувати в Польщі на тих же умовах, що й громадяни Європейського Союзу, з лютого 2022 року. І так триватиме ще до кінця вересня. Після цього польський уряд хоче запровадити низку змін, щоб зробити умови для українських біженців дещо жорсткішими.

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Скорочення виплат та контроль за виїздом

Видання Rzeczpospolita дізналося, що Польща продовжить допомогу українським біженцям до кінця вересня. Далі планують розробити інші рішення та визначити умови, за яких українці, наприклад, можуть втратити тимчасовий захист.

Найближчим часом, як повідомляє видання, передбачений законом спеціальний захист для українців, який спливає 4 березня, продовжать на 6 місяців. Уже у вересні правила перебування зміняться.

Розглядають, наприклад, такі зміни. Якщо українці поїдуть у відпустку чи на свята з Польщі, вони можуть втратити статус біженця. Польський уряд вважатиме, що ці люди більше не потребують захисту. Зараз без втрати спеціального статусу можна виїжджати з Польщі на 30 днів.

Також можуть бути зменшені виплати на дітей. З цього приводу жодних деталей поки немає, адже уряд ще буде консультуватися з міністерствами, органами місцевого самоврядування та організаціями, які надають українським біженцям допомогу.

За даними місцевого МВС, зараз у державних центрах, які фінансує Польща, проживають понад 42,2 тисячі українських громадян. Це вдвічі менше, ніж торік.

Які права отримали українці в Польщі після 2022 року

Спеціальний закон, прийнятий у березні 2022 року, надав українцям право на проживання на рівних із громадянами ЄС умовах. Українці отримали повний доступ до системи охорони здоров'я, ринку праці та освіти в Польщі.

Додатково польський уряд гарантував харчування та проживання, допомогу "‎500+"‎ на дитину, одноразову допомогу 300 злотих і 12 тисяч злотих на новонароджену дитину.

Українці залишають Польщу і їдуть до інших країн

Польща масово втрачає українських біженців. Значно зменшилася кількість людей, які сплачують внески на соціальне страхування до ZUS.

Тільки за грудень 2023 року близько 7 000 українців знялися з реєстрації в організації. Водночас у деяких країнах Європи кількість новоприбулих українців зростає. За даними Євростату, найбільший приріст українських біженців зафіксували у Німеччині, Нідерландах та Норвегії.