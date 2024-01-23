При цьому в деяких країнах Європи кількість українців навпаки зростає: вони емігрують із Польщі до інших держав ЄС. Куди їдуть найбільше – читайте далі.

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Українці сплачують менше страхових внесків

В останні місяці посилилась міграція українців із Польщі до інших європейських країн. За цим пильно стежать у польському Управлінні соціального страхування (ZUS), адже українці сплачують туди внески. У грудні 2023 року надходжень до ZUS поменшало: внески на соцстрахування сплатили 759 тисяч українців. Це на 6 900 менше, ніж у листопаді.

Однак найбільший спад був зафіксований у січні 2023 року – тоді 8 200 українців знялися з реєстрації у ZUS.

Куди їдуть українці після Польщі?

Дані Євростату також підтверджують тезу про поступовий відтік українців із Польщі. На кінець грудня в державі проживало 951 400 українських біженців під тимчасовим захистом, а це на 5 300 менше, ніж у листопаді.

Водночас дані Євростату показують, що в деяких країнах спостерігається значний приплив українців під тимчасовим захистом. З цієї статистики стає зрозуміло, які країни обирають переселенці після виїзду з Польщі.

Найбільший приріст українських біженців фіксують у Німеччині (+ 275 400 за рік). Також додалось українців у Нідерландах (+ 35 500 осіб за рік) та Норвегії (+ 33 200 новоприбулих).

Найбільше українців за рік покинули Чехію. Якщо порівнювати листопад 2023 і 2022 років, то бачимо, що з країни виїхали близько 55 тисяч біженців під тимчасовим захистом.

Польща готова до хвилі біженців з України

У Міністерстві закордонних справ Польщі допускають ймовірність прибуття нової хвилі біженців з України. У дипвідомстві заздалегідь готові до такого розвитку подій. Про це заявив заступник голови МЗС Польщі Анджей Шейна.

Урядовець не виключає, що російська агресія продовжить ширитись територією України на захід. Це спричинить нову хвилю біженців до країн ЄС. Дипломат наголосив на тому, що до такого розвитку подій має бути готова не лише польська держава, а й усе суспільство. Анджей Шейна запевнив, що сусідня країна не відмовить українцям у притулку, якщо буде така потреба.