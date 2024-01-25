Украинцы могут находиться в Польше на тех же условиях, что и граждане Европейского Союза, с февраля 2022 года. И так продлится еще до конца сентября. После этого польское правительство хочет ввести ряд изменений, чтобы сделать условия для украинских беженцев несколько жестче.

К теме Изменения для украинцев в Германии: к чему следует подготовиться в 2024 году

Сокращение выплат и контроль за выездом

Издание Rzeczpospolita узнало, что Польша продолжит помощь украинским беженцам до конца сентября. Далее планируется разработать другие решения и определить условия, при которых украинцы, например, могут потерять временную защиту.

В ближайшее время, как сообщает издание, предусмотренную законом специальную защиту для украинцев, которая истекает 4 марта, продлят на 6 месяцев. Уже в сентябре правила пребывания изменятся.

Рассматривают, к примеру, следующие варианты. Если украинцы уедут в отпуск или на праздники из Польши, они могут потерять статус беженца. Польское правительство сочтет, что эти люди больше не нуждаются в защите. Сейчас без потери специального статуса можно уезжать из Польши на 30 дней.

Также могут быть сокращены выплаты на детей. По этому поводу никаких деталей пока нет, ведь правительство еще будет консультироваться с министерствами, органами местного самоуправления и организациями, оказывающими украинским беженцам помощь.

По данным местного МВД, сейчас в государственных центрах, финансируемых Польшей, проживают более 42,2 тысяч украинских граждан. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.

Какие права получили украинцы в Польше после 2022 года

Специальный закон, принятый в марте 2022 года, предоставил украинцам право на проживание на равных с гражданами ЕС условиях. Украинцы получили полный доступ к системе здравоохранения, рынку труда и образования в Польше.

Дополнительно польское правительство гарантировало питание и проживание, помощь "500+" на ребенка, одноразовую помощь 300 злотых и 12 тысяч злотых на новорожденного ребенка.

Украинцы покидают Польшу и едут в другие страны

Польша массово теряет украинских беженцев. Значительно уменьшилось количество людей, уплачивающих взносы на социальное страхование в ZUS.

Только за декабрь 2023 около 7 000 украинцев снялись с регистрации в организации. В то же время в некоторых странах Европы количество новоприбывших украинцев растет. По данным Евростата, самый большой прирост украинских беженцев был зафиксирован в Германии, Нидерландах и Норвегии.