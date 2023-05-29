Большинство из них уже успели обосноваться в этой стране и найти работу по достойной оплате. Узнайте подробнее, как экономят средства украинцы в Польше и какие суммы удается отложить.

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Эксперты миграционной платформы EWL провели исследования в более чем десяти польских городах. Он показал, как украинцы в Польше оценивают свое материальное положение и сколько у них остается денег после всех расходов на жизнь.

Как экономят украинцы?

Согласно результатам исследования, большая часть украинцев (55%) оценивают свое материальное положение как среднее. После оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в Польше, у граждан Украины остается в среднем 961 злотый в месяц.

В то же время украинские мигранты, прибывшие в Польшу до полномасштабной войны, пытаются сэкономить немного больше. По подсчетам, ежемесячно у них остается около 1052 злотых, а военные беженцы могут отложить 826 злотых.

Также результаты исследования показали, что после оплаты всех месячных расходов на проживание в Польше у 20% украинцев остается 501 – 1000 злотых.

Тех, у кого остаются более ощутимые суммы, немного – только 12% граждан Украины экономят более 2000 злотых в месяц.

в месяц. Все деньги тратят 18% граждан Украины. Практически у каждого пятого беженца ничего не остается после оплаты всех расходов на пребывание. А среди довоенных мигрантов таких – 15%.

Как украинские беженцы оценивают свое финансовое состояние?

По результатам опроса, эксперты отмечают интересный факт, что прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения украинские беженцы чаще оценивают свое материальное положение как хорошо (22%) на фоне приехавших мигрантов и начали работать в Польше до 24 февраля 2022 года (14 %).

Это свидетельствует о том, что в Польшу в связи с вторжением прибыли граждане Украины разного уровня достатка. Среди них многие представители среднего класса, бизнесмены, имеющие средства на проживание и определенную "финансовую подушку",

– объясняет руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.

Очень плохо оценивают свою материальную ситуацию только 1% украинцев в Польше. И только 1% беженцев считают ее очень хорошей.