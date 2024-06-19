До 300 злотих: українцям розповіли, за що гарантовано оштрафують у Польщі

З настанням теплого сезону чимало людей обирають самокати як розвагу та спосіб пересуватися містом. Однак у Польщі з цим варто бути максимально обережними. Якщо не знати правил, можна отримати солідний штраф.

Варто зауважити, що деякі люди сприймають правила їзди на самокаті як щось несерйозне, чого не обов'язково дотримуватися. Це ж не автомобіль. Однак при порушенні норм безпеки і на самокаті можна створити загрозливу ситуацію для себе та людей поруч.

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Що заборонено у Польщі при катанні на самокаті

Якщо у районі, де людина їде на самокаті, немає велодоріжок й доводиться рухатися проїжджою частиною, швидкість не має перевищувати 30 кілометрів за годину. Окрім того, заборонено:

перевозити іншу людину (про романтичні катання удвох на одному самокаті найкраще відразу забути);

їхати з домашнім улюбленцем;

перевозити вантаж;

максимально наближатися до інших учасників руху;

одночасно забирати обидві руки з керма.



За порушення правил під час їзди на самокаті можна отримати штраф / Unsplash

Які штрафи передбачені у Польщі

Якщо порушуєте правила їзди на самокаті у Польщі, готуйте гроші. Бо на території країни діє ціла система штрафів.